Het Laatste Nieuws: Club Brugge laat Ajax-doelwit niet vertrekken

Club Brugge is niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Krépin Diatta, zo weet Het Laatste Nieuws te melden.

zou in de twintigjarige Senegalees een alternatief zien voor Steven Bergwijn, die niet zonder slag of stoot zal laten gaan. De Belgische topclub wil Diatta nog minimaal één seizoen behouden, om over een jaar nog meer aan hem over te houden.

Ajax zou naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro overwegen, maar lijkt zich dus de moeite te kunnen besparen. lijkt zich volgens berichten in de Belgische media te gaan versterken met Amadou Sagna, een jonge buitenspeler uit Senegal. Het betekent echter niet dat zijn landgenoot Diatta uit het Jan Breydelstadion mag vertrekken. Club Brugge denkt over een jaar nog meer te kunnen verdienen aan Diatta.



Diatta werd door Club Brugge in januari 2018 overgenomen van het Noorse Sarpsborg en ondertekende bij de Belgische topclub een contract tot medio 2022. In de afgelopen anderhalf jaar kwam de middenvelder annex vleugelaanvaller tot 36 wedstrijden voor Blauw-Zwart , waarin hij goed was voor twee assists en vijf doelpunten. Diatta komt momenteel met Senegal uit op de Afrika Cup en scoorde in de interland tegen Tanzania (2-0 overwinning).



Overigens heeft Club Brugge andere plannen met Emmanuel Dennis en Arnaut Danjuma Groeneveld. Indien er deze zomer voor de twee aanvallers een aanvaardbaar bod binnen komt, is men bereid om mee te werken aan een transfer. Groeneveld werd een jaar geleden door Club Brugge overgenomen van Nijmegen en werd gedurende het afgelopen seizoen al enkele keren in verband gebracht met een stap hogerop.