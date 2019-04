"Het is wel irritant wat Hakim Ziyech doet na zijn wissel, ik schrik ervan"

Hakim Ziyech was zondagavond onderwerp van gesprek aan tafel bij Studio Voetbal.

De middenvelder annex buitenspeler van werd in de wedstrijd tegen (3-1) tien minuten voor tijd naar de kant gehaald en liet zijn ongenoegen daarover blijken. Arno Vermeulen ergerde zich aan de reactie van Ziyech, maar Rafael van der Vaart nam het voor de Ajacied op.

"Het is wel irritant wat hij doet", stelde Vermeulen. Ziyech werd bij een 2-1 voorsprong afgelost door Rasmus Kristensen. Op dat moment was het 'erop of eronder' voor Ajax, aldus de sportcommentator. "Het gaat alleen maar om het resultaat van die wedstrijd. Maar als je dan toch in woord en gebaar laat blijken dat je alleen maar met je eigenbelang bezig bent en niet met het elftal... Ik schrik er toch wel van."



"Hoe kan je dat nou doen?", vroeg Vermeulen zich af. Hij vindt bovendien dat trainer Erik ten Hag voldoende reden had om Ziyech naar de kant te halen. "Het is een tactische wissel om de linksback van PSV (Angeliño, red.) op te vangen. Je moet winnen, je staat ook nog met tien man... Schik je nou eens een keer! Het moet bijna niet eens in je opkomen."



Rafael van der Vaart denkt dat Vermeulen overdrijft. Ziyech was de eerste wisselspeler die het feest meevierde toen David Neres de 3-1 maakte, zag hij. "Ziyech is een trotse jongen en natuurlijk is hij boos. Maar hij geeft iedereen gewoon een handje. En daarna stond hij ook mee te juichen." Ajax heeft dankzij de zege een achterstand van nog maar twee punten op PSV, met nog zeven wedstrijden te gaan in de .