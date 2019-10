"Het is voor mij fiftyfifty wie er wint, Ajax heeft nu meer ervaren spelers"

Chelsea reist deze week af naar Amsterdam, waar woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA het Champions League-treffen met Ajax op het programma staat.

Voor de Londenaren wordt de ontmoeting met de ploeg van trainer Erik ten Hag een nieuwe test: manager Frank Lampard stapte pas afgelopen zomer in en hij werkt, mede ingegeven door een transferverbod, met een jonge selectie vol talenten.

Piet de Visser was als 'meesterscout' jarenlang actief voor the Blues en hij ziet dat het transferverbod uiteindelijk goed uitgepakt heeft: "Aanvankelijk was ik er boos om, maar nu ben ik er zelfs blij mee", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Door het transferverbod is het simpelweg noodzaak om naar eigen jeugd te kijken. En dat pakt heel goed uit, met vier basisspelers uit de eigen opleiding tot gevolg, zoals talenten als Mason Mount en Tammy Abraham."

Met Lampard heeft volgens De Visser ook een goede trainer aangesteld en hij merkt hoe het team en de spelers groeien onder de voormalige middenvelder: "Het is heel aantrekkelijk om naar te kijken, veel leuker dan de elftallen onder voorgangers als Maurizio Sarri, José Mourinho of Antonio Conte. Het teamwork wint het van het individu en Chelsea wil aanvallen."

De Visser verwacht dan ook een spannende strijd tussen twee ploegen die een vergelijkbare speelstijl hanteren: "Het is voor mij fiftyfifty wie er wint, maar ik verwacht veel spektakel. Ik verheug me erop, een strijd tussen twee goed voetballende ploegen."

De scout denkt dat Chelsea vanwege zijn ervaren selectie tot voor kort de favoriet zou zijn geweest. Dit seizoen gaat dat echter niet meer op: "Nu beschikt met spelers als Daley Blind, Dusan Tadic en Hakim Ziyech over meer ervaren spelers dan Chelsea."