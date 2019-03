"Het is vermoeiend om iedere dag te lezen wat mijn broer denkt"

Antoine Griezmann is niet bezig met een transfer, aldus zijn zus. Dat suggereerden Spaanse media na de uitschakeling in de Champions League.

"Het is waar dat Antoine teleurgesteld is door de uitschakeling in de , aangezien het winnen van de finale in eigen stadion een van zijn doelen was", stelt Maud Griezmann. De eindstrijd van de Champions League wordt dit seizoen in het Wanda Metropolitano, de thuishaven van , afgewerkt. "Maar dat gevoel is momenteel hetzelfde bij de spelers, staf en fans van Atlético. Het is vermoeiend om iedere dag te lezen wat mijn broer denkt."



"Daarnaast zijn er verschillende mensen die menen te weten wat hij denkt. De enige mensen die in de afgelopen twee jaar de belangen van Antoine behartigd hebben, zijn mijn vader Alain, onze advocaat Sevan Karian en ik", vervolgt de zus van de Franse aanvaller. Griezmann verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Atlético Madrid tot medio 2023. "Als er op dit moment contact met een club is, dan is dat met Atlético."



"Antoine is deze week bij het Franse nationale team en iedere uitverkiezing daarvoor ervaart hij als een enorme eer, dus dat is het enige waar hij momenteel aan denkt", wenst Maud Griezmann te benadrukken. Frankrijk begint de EK-kwalificatiecyclus deze week met interlands tegen Moldavië (22 maart) en IJsland (25 maart). Na de interlandperiode wacht voor Griezmann en Atlético een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.