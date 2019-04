"Het is realistisch omdat het Manchester City is en we weten waartoe ze in staat zijn"

Een historische quadruple voor Manchester City is moeilijk maar geen "mission impossible", stelt voormalig clubaanvoerder Richard Dunne.

De ploeg van manager Josep Guardiola is nog in de race voor alle prijzen. De werd al met succes verdedigd, terwijl ook een prolongatie van de Premier League een doel is. The Citizens staan bovendien in de finale van de , waarin de tegenstander zal zijn, waar de tegenstander is in de kwartfinale van de .

Dunne sprak na afloop van de 1-0 zege op in de FA Cup met beIN Sports over zijn oude club. "Ze zijn door, ze waren niet in topvorm, maar hebben de klus geklaard. Als je naar de wedstrijden kijkt die er in de komende weken komen, zie je waarom Guardiola zegt dat hij een mission impossible is."

"Er zijn vijf moeilijke wedstrijden in vijftien dagen tijd. Als ze de volle punten pakken en alle wedstrijden winnen, dan komen ze steeds dichterbij. Op dit moment lijkt het nog steeds een mission impossible en het is een droom. Maar het is realistisch omdat het Man City is en we weten waartoe ze in staat zijn, maar het zal zo moeilijk zijn om alle vier prijzen te winnen."