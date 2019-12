"Het is oneerlijk om Frenkie de Jong met een van hen te vergelijken"

Jordi Cruijff is van mening dat het Barcelona van een aantal jaar geleden definitief tot de verleden tijd behoort.

De zoon van wijlen Johan Cruijff stelt dat elk toekomstig elftal van de Catalanen nooit in staat zal zijn om de leemte van Xavi en Andrés Iniesta, 'twee unieke voetballers', te vullen. Jordi Cruijff weet dat er veel kritiek is op het spel onder leiding van Ernesto Valverde. "Dat is de natuur van het voetbal heden ten dage, meningen veranderen om de vier dagen', vertelt de trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan in zijn column in El Pais .

"In voorgaande seizoenen zijn we eraan gewend geraakt dat in december om alle prijzen meedoet", schetst Cruijff de situatie. "Dit seizoen kan Barcelona alleen maar groeien, de menos a más ."

"De selectie bestaat uit goede voetballers, soms heeft het even tijd nodig voordat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat nieuwe spelers dezelfde automatismen kweken als hun teamgenoten. En ook voetballers die elders de ster waren, zoals Antoine Griezmann, hebben tijd nodig."

"Barcelona is een andere wereld voor een nieuweling; niet alleen omdat hij zich aan een nieuwe omgeving moet aanpassen, ook omdat geleerd moet worden om op een andere manier te spelen. Dat is geen intensieve cursus van twee dagen."

Cruijff ziet enkele spelers vorderingen maken, zo vertelt hij in de Spaanse kwaliteitskrant. "Griezmann en Frenkie de Jong maken de indruk dat ze zich ontwikkelen op dat gebied, of het nou in de aanval of vanuit de regiekamer is, en dat betaalt zich uit op het veld. Goede spelers zijn veroordeeld om elkaar begrijpen, anders zouden het geen goede spelers zijn. De combinatie Griezmann-Lionel Messi-Luis Suárez zal zijn vruchten afwerpen."

"Tot op heden is er vooral sprake van ongeduld. De verwachtingen waren in het begin al zeer hoog met al die sterren in de aanval en de druk van buitenaf zorgde ervoor dat de gebruikelijke aanpassingsperiode werd ingekort."

Cruijff is onder de indruk van de vele mogelijkheden die Valverde op het middenveld tot zijn beschikking heeft. "Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Ivan Rakitic, Arturo Vidal... Verschillende combinaties met zeer verschillende voetballers zijn eerder een voordeel dan een probleem."

"In mijn optiek helpt het niet om te debatteren over wie moet spelen en wie niet. We zouden ons op constructieve wijze moeten afvragen waarom de een speelt en de ander niet, in plaats van negatieve conclusies te trekken."

"Laat niemand zichzelf voor de gek houden. Het Barcelona van Xavi en Andrés Iniesta is verleden tijd. Het is waarschijnlijk onmogelijk om de leemte van deze twee unieke voetballers te vullen."

"Er kunnen niet in een vloek en een zucht vervangers worden gezocht. Spelers als Arthur en De Jong zijn nog jong. Het is oneerlijk om een Arthur of een De Jong met een van deze twee spelers te vergelijken, laat staan de beste versie", besluit Cruijff.