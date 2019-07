"Het is nog te vroeg om terug te keren bij PSV, dat zou ik liever uitstellen"

Jeffrey Bruma stond woensdagavond met VfL Wolfsburg in een oefenwedstrijd tegenover zijn oude club PSV.

Vorig seizoen werd de 27-jarige verdediger in de tweede seizoenshelft verhuurd aan , maar hij gaat nu voor een nieuwe kans bij die Wölfe . In gesprek met Voetbal International geeft hij aan dat een terugkeer bij momenteel niet aan de orde is.

"Voor mij is het nog iets te vroeg om terug te keren bij PSV, dat zou ik liever uitstellen. Zeg nooit nooit. Maar ik ben nu bij Wolfsburg en dingen kunnen snel veranderen. Het heeft geen zin om over clubs te praten", zegt Bruma. Het is de vraag of hij bij Wolfsburg in de plannen voorkomt en er werd de afgelopen tijd meer dan eens gespeculeerd over zijn toekomst. "Het hoort er een beetje bij deze dagen, als je niet in de plannen voorkomt, ontstaan er geruchten. Maar goed, ik lees eerlijk gezegd niet heel veel."



"De meeste dingen die ik hoor, weet ik zelf niks vanaf. Het draait om de praatjes van mijn agent en de trainer, dat is allemaal positief. Het is afwachten, ik draai hier de voorbereiding en dan zien we wel verder", vervolgt de verdediger. Zijn contract bij Wolfsburg loopt voorlopig nog door tot medio 2021. "Ik sta bij Wolfsburg nog twee jaar onder contract en ga hier voor mijn kans. Of ik weg mag, moet je de trainer en de directeur vragen. Als ik niks hoor, speel ik zoals vandaag mijn wedstrijden hier."



"Als ik weg mag of kan, zal ik dat wel horen in een gesprek. Zolang ik hier onder contract en de trainer er met mij over praat, zie ik bij Wolfsburg nog perspectief", stelt Bruma. Wolfsburg versloeg PSV woensdagavond met 0-2, door doelpunten van Maximilian Arnold en William. "Het was leuk, ik heb na lange tijd weer op het veld gestaan hier in Eindhoven. Het was voor beide ploegen een goede test."