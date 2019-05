"Het is niet waar dat Griezmann Coutinho gaat vervangen bij Barcelona"

Antoine Griezmann zal Philippe Coutinho niet vervangen bij Barcelona aan het einde van het seizoen, stelt de zaakwaarnemer van de Braziliaan.

Ondanks een bemoedigende start in Catalonië, heeft Coutinho het spel dat hij liet zin in niet kunnen herhalen bij zijn nieuwe werkgever na zijn overstap in janauri 2018 voor 160 miljoen euro.

De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 53 wedstrijden en was daarin 11 keer trefzeker en gaf 5 assists. Hij was niet altijd verzekerd van een basisplaats, waar hij in 34 wedstrijden in LaLiga twaalf keer inviel.

De fans van floten de Braziliaan de afgelopen maanden meerdere malen uit, waar hij daarnaast in verband is gebracht met een transfer. De aankondiging van Griezmann dat hij deze zomer gaat verlaten zal de speculatie rond Coutinho waarschijnlijk alleen maar doen toenemen.

"Het is niet waar dat Griezmann Philippe gaat vervangen bij Barcelona", vertelt zaakwaarnemer Andrea Bertolucci in gesprek met AS. "Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen. Er is mij verder niets over bekend en ik wil er daarom niet over praten. Maar het is allemaal onzin."