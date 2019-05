"Het is niet ondenkbaar dat we een speler van Real Madrid naar Alkmaar halen"

AZ keek in de afgelopen jaren een paar keer in de keuken bij Real Madrid, terwijl begin dit jaar ook een Spaanse afvaardiging naar Alkmaar kwam.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met de goede relatie die is opgebouwd met de Koninklijke en laat weten dat dit in de toekomst mogelijk ook kan betekenen dat er spelers van gehuurd kunnen worden. "We hebben door de jaren heen inderdaad een goede relatie opgebouwd met Real Madrid. Onlangs, bij de opening van de indoorhal, speelde onze Onder-16 de openingswedstrijd tegen de Onder-16 van Real Madrid", reageert hij via de officiële kanalen van zijn club op een vraag van een supporter.



"In februari was er een delegatie van Real-trainers en studenten te gast bij om de manier van opleiden, talentontwikkeling en talentenherkenning te bekijken. Wij zijn ook al een paar keer bij Real Madrid geweest om te leren van hun manier van opleiden. Een leerzame en bovendien waardevolle ervaring bij de beste jeugdopleiding van Europa", vervolgt hij zijn verhaal.



Huiberts sluit dan ook niet uit dat de goede banden tussen de twee clubs in de toekomst ook worden gebruikt voor het uitwisselen van spelers: "Gezien de goede samenwerking is het niet ondenkbaar dat we in de toekomst een speler van Real Madrid op huurbasis naar Alkmaar halen. We zijn echter geen huurclub. Ons streven is om spelers in eigen beheer te hebben, alleen in uiterste gevallen kijken we naar de optie om spelers te huren."