"Het is niet gezegd dat ik volgend seizoen trainer van NAC ben"

Ruud Brood werd afgelopen vrijdag aangesteld als de nieuwe tranier van NAC Breda.

Maandag stond de opvolger van Mitchell van der Gaag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. De club polste hem in het verleden drie keer eerder, maar telkens wees hij NAC af. De oud-speler van NAC ging nu wel in op de aanbieding en hoopt de Parel van het Zuiden te behoeden voor degradatie. "Negen van de tien zouden zeggen: brand je vingers er niet aan. Maar ik voel betrokkenheid en affiniteit met de club", aldus de trainer tegenover BN DeStem .

Brood zat na zijn vertrek bij afgelopen zonder cub. Hij wilde zich het liefst oriënteren tot de zomer. "Maar toen kwam NAC voorbij. Ik draag de club een warm hart toe", legt Brood uit. Hij moet de hekkensluiter van de zien te behoeden voor degradatie. "We moeten het onmogelijke mogelijk maken. Een team dat slecht presteert, is vaak zoekende. Het belangrijkste is om niet te blijven hangen in teleurstellingen. De spelers zijn gedreven op de trainingen, vanochtend lopen ze zichzelf bijna voorbij. Het is een enthousiaste groep. In de wedstrijden treedt er echter een soort verlamming op. Ik weet niet of het geloof weg is, maar ik zie wel dat de spelers het moeilijk hebben."



De nieuwe trainer van NAC wilde zijn eigen technische staf samenstellen. Voor Rob Penders was er daarom geen plek meer. "Er zijn gesprekken geweest met de directie en andere mensen. Wat wordt er nu gevraagd, wat heeft de groep nodig? Dan kom je tot de conclusie dat het misschien wel handig is om veranderingen door te voeren binnen het technisch kader", aldus Brood, die gaat werken met Willem Weijs en Regillio Vrede. "Willem komt van de Onder-19, daar zit een gedachte achter. In zijn gedrevenheid en ambitie is hij natuurlijk wel een mannetje, maar ik denk zeker dat hij iets kan toevoegen. Regillio kan verbinden, heeft empathisch vermogen. Hij is bijna twee meter groot, een soort bodyguard. Als er lastige supporters zijn, kan je hem altijd naar voren schuiven", aldus de trainer met een knipoog.



Verwacht werd dat Brood voor anderhalf jaar zou tekenen in het Rat Verlegh Stadion, maar hij heeft slechts tot aan het einde van dit seizoen aan NAC verbonden. "Mijn focus ligt op de korte termijn, daar wil ik invloed op hebben", aldus Brood. Straks komen er met een technisch manager en algemeen directeur nieuwe mensen bij. Dan hebben we evaluatiegesprekken en zien we verder. Die afspraak is er. Het is niet gezegd dat ik volgend seizoen trainer van NAC ben. Club moet dat ook niet willen. Eerst dit seizoen." Brood start komend weekend met een belangrijke thuiswedstrijd. Op zondag om 12.15 uur komt op bezoek.