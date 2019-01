"Het is niet Feyenoord-waardig wat we vandaag hebben laten zien"

Feyenoord heeft de Eredivisie uitermate teleurstellend hervat.

De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst ging in het MAC³PARK Stadion met 3-1 onderuit tegen PEC Zwolle. "Als je hier 3-1 verliest, kan je heel veel verklaren, maar het is gewoon een schande, klaar", zegt aanvoerder Jordy Clasie in gesprek met FOX Sports .

"We begonnen aardig, hadden over het algemeen de controle. Met name in de counter werden zij gevaarlijk door ons balverlies. De eerste helft hebben we een aantal kansen gecreëerd, maar in de eindfase waren we niet scherp genoeg. De tweede helft was gewoon een drama. Je geeft de goals heel makkelijk weg. Het is niet Feyenoord-waardig wat we vandaag hebben laten zien", stelt Clasie. Voor Feyenoord wacht nu midweeks het bekerduel met Fortuna Sittard, waarna volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma staat.



"Een overwinning hier had extra vertrouwen kunnen geven. Ik maak me geen zorgen, maar laat duidelijk zijn dat het wel een probleem van ons is. We spelen veel wedstrijden waarin we totaal niet ons niveau halen", zegt de middenvelder. Steven Berghuis staat na afloop teleurgesteld voor de camera van FOX Sports . "We hebben de tweede helft slecht gespeeld. Zwolle wint hier verdiend. We doen veel dingen niet goed."



"Wat we niet goed doen, moeten we terugkijken. Voor mijn gevoel hebben we geen moment controle gehad. Met de snelle 2-1 na rust breng je jezelf in de problemen", vervolgt de vleugelaanvaller. "Ik heb geen cassettebandje dat ik afspeel, ik zeg wat ik heb ervaren en gevoeld. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken. We zullen nu snel moeten herstellen, iets anders zit er niet op."