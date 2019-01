"Het is natuurlijk wel een droom om trainer van Feyenoord te zijn"

Voor Mario Been kwam het niet als een verrassing dat Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen vertrekt als trainer van Feyenoord.

De voormalig voetballer én trainer van de Rotterdamse club prijst vooral de prestaties van Van Bronckhorst, die tot dusver vijf prijzen in de wacht sleepte. "Gio heeft alles gewonnen wat je kunt winnen bij Feyenoord. Hij kan echt met zijn hoofd omhoog door de voordeur vertrekken. Dat is niet alle trainers van Feyenoord gegeven", vertelt Been in gesprek met RTV Rijnmond.

"Dit Feyenoord loopt niet over van de kwaliteit en het gat naar PSV en Ajax wordt steeds groter. Laten we eerlijk zijn, na het kampioensjaar zijn we ondanks de financiële middelen die we toen hadden toch niet echt sterker geworden. Met dit materiaal doet Gio nu het maximale en heeft hij er de afgelopen jaren het maximale uitgehaald."



Van Bronckhorst werd in mei 2015 aangesteld als hoofdcoach in De Kuip. Hij was de opvolger van de ontslagen Fred Rutten. In 2017 leidde hij de Rotterdammers naar de eerste landstitel sinds 1999. Bovendien won hij met zijn ploeg twee keer de TOTO KNV Beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).



De 43-jarige Van Bronckhorst, die over een aflopend contract beschikt, liet de clubleiding van Feyenoord weten dat hij na vier jaar aan een nieuwe uitdaging toe is. Been weet niet waar de toekomst van Van Bronckhorst ligt. "Gio heeft overal gespeeld, met deze palmares kan hij overal aan de slag. Het is moeilijk om concreet te bepalen bij welke club dat nu zou moeten zijn."



De vraag is nu wie vanaf komend seizoen voor de selectie van Feyenoord zal staan. "Van Maurice Steijn hebben we al foto's zien circuleren in de media. Henk Fraser is genoemd. Dick Advocaat zou perfect jongere spelers op kunnen leiden. Maar goed, er wordt enorm veel van je geëist. Het is dus geen makkelijke klus. Desondanks is het natuurlijk wel een droom om trainer van Feyenoord te zijn", verzekert Been.