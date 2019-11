"Het is misschien klein, maar ik waardeerde dat enorm van Van Bommel"

Angeliño ruilde PSV afgelopen zomer in voor een dienstverband bij Manchester City.

De 22-jarige linksback kan dit seizoen onder manager Josep Guardiola niet rekenen op veel speelminuten, maar stond in de afgelopen twee Premier League-duels wél in de basis bij the Citizens. De Spanjaard is blij dat de mensen bij hem alle succes toewensen.

"Mark van Bommel stuurde me een felicitatie-appje toen ik in september als invaller mijn debuut had gemaakt", vertelt de back in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Het is misschien een klein iets, maar natuurlijk waardeerde ik dat enorm. Dankzij mijn tijd bij en PSV ben ik hier gekomen en ik zal dat altijd aan iedereen blijven vertellen."

Angeliño stelt dat de hem heeft gevormd. Hij koestert zijn periode bij PSV, ook al was de kampioensrace vorig seizoen niet goed afgelopen voor de Eindhovenaren. "We hadden echt een prima jaar en het is jammer dat we dat niet konden bekronen." De verdediger weet dat PSV het dit seizoen zwaar heeft en wijst onder meer naar de blessures van Donyell Malen en Steven Bergwijn.

De vleugelverdediger heeft nog geen afscheid genomen van het publiek in het Philips Stadion. "De club heeft me een tijd geleden al uitgenodigd en we kijken naar een mogelijke datum. Het is alleen niet makkelijk om binnen het drukke schema van iets af te kunnen spreken."

"Ik zeg het hier dan ook nog maar een keer, dat ik de supporters van PSV enorm dankbaar ben. Net als bij NAC heb ik me er van de eerste tot de laatste seconde thuis gevoeld."