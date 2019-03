"Het is mijn grote droom om 'Chucky' in Manchester te zien"

Hirving Lozano werd in het verleden al meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij , maar de Mexicaan is de koploper van de vooralsnog trouw gebleven. Aankomende zomer zou hier weleens verandering in kunnen komen en onder meer en zouden zeer gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de aanvaller van de Eindhovenaren.

Pachuca-voorzitter Jesús Martínez kent Lozano nog van hun gezamenlijke tijd bij de Mexicaanse club en de preses ziet een overstap naar the Red Devils wel zitten voor zijn voormalige pupil: "Wat ik kan garanderen is dat Lozano al sinds zijn zestiende in contact staat met degene die verantwoordelijk is voor de transfers bij Manchester United", vertelt Martínez aan ESPN Desportes .



"Ze hebben een heel dossier van hem op Old Trafford. Met alles erop en eraan, helemaal compleet. Ze hebben video's, doelpunten, zijn gedrag, zijn kwaliteiten. Manchester United is een van de clubs met de beste scouts in dit gebied. Het is mijn grote droom om Chucky in Manchester te zien en Héctor Herrera bij . Mijn droom zou dan uitkomen en die van hen ook."



Lozano en Herrera zijn twee van de ex-spelers van Pachuca die in de afgelopen jaren naam hebben gemaakt in Europa en Martínez denkt dat het hier niet bij zal blijven: "We krijgen veel aanbiedingen binnen, maar ik denk niet dat mijn spelers er al klaar voor zijn. Roberto de la Rosa maakte twee goals in Nederland (tegen Oranje Onder-20, red.) en hij wordt gevolgd, maar hij zit bij het volgende toernooi waarschijnlijk bij de nationale ploeg. We hebben Víctor Guzmán nog en Francisco Figueroa. We blijven hieraan werken en onze grootste hoop is dat we spelers kunnen blijven verkopen aan grote buitenlandse clubs."