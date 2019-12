"Het is jammer, want je komt niet om alleen maar in Jong Ajax te spelen"

Kik Pierie verruilde sc Heerenveen afgelopen zomer voor Ajax, maar de negentienjarige verdediger is voorlopig nog niet in beeld bij het eerste elftal.

Het betekent dat Pierie het voornamelijk moet stellen met optredens voor Jong in de . Om die reden sluit de jongeling een huurperiode bij een andere club niet uit.

"Je moet eigenlijk naar de lange termijn kijken. Ik heb bewust deze stap naar Ajax gemaakt, omdat ik denk dat ik er op de lange termijn beter uit zal komen dan als ik bij was gebleven."

"Daar geloof ik nog steeds in en hoe dat verder gaat lopen zal de toekomst uitwijzen", zegt Pierie in gesprek met FOX Sports. Jong Ajax boekte maandagavond een 2-0 overwinning op Kerkrade en neemt daardoor de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie over van .

"Het is jammer, want je komt natuurlijk niet om alleen maar in Jong Ajax te spelen. Het loopt het even zo, maar ik heb er vertrouwen in dat die basisplek en die speelminuten in het eerste elftal uiteindelijk wel zullen komen", stelt de jonge verdediger.

Toen Daley Blind en Joël Veltman onlangs geschorst waren voor de -wedstrijd tegen OSC (0-2 zege), kreeg Jurriën Timber de voorkeur boven Pierie in de wedstrijdselectie.

Lees beneden verder

"Een verhuur? Misschien wel, als dat goed is voor mij. Daar ben ik nu in ieder geval niet mee bezig. Ik doe nu mijn stinkende best voor Jong Ajax", geeft Pierie te kennen.

Hij is in ieder geval niet bezig met de geluiden over hem in de media. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat er over mij wordt geschreven."

"Ik hoorde het altijd van mijn ouders, maar ik woon nu op mezelf. Daar ben ik nu niet zo mee bezig."