"Het is jammer dat AZ geen gebruik wil maken van mijn kwaliteiten"

Marko Vejinovic hoeft zich donderdag niet te melden op de eerste training van AZ.

De 29-jarige middenvelder heeft in een gesprek met de nieuwe trainer Arne Slot te horen gekregen dat hij op zoek kan naar een andere club, ondanks een tot medio 2022 lopend contract. Het afgelopen halfjaar speelde Vejinovic op huurbasis voor het Poolse Arka Gdynia.

"De trainer vindt dat ik in bepaalde aspecten die hij belangrijk vindt, minder goed ben dan andere spelers. Dat is zijn goed recht, dat respecteer ik", geeft Vejinovic te kennen in gesprek met het Noordhollands Dagblad . "Maar ik weet van mezelf wat ik kan, ik ben overtuigd van mijn kwaliteiten. Daarom ga ik op zoek naar een club waar ik wél de waardering krijg. Hier is dat niet het geval, want kiest voor iets anders."



AZ nam Vejinovic in de zomer van 2017 in eerste instantie op huurbasis over van . Ondanks dat de middenvelder door een zware knieblessure weinig aan spelen toekwam in zijn eerste seizoen, besloten de Alkmaarders hem een jaar later definitief over te nemen. Afgelopen seizoen speelde hij namens AZ vijf officiële wedstrijden, alvorens hij naar Polen vertrok. Bij Arka Gdynia speelde Vejinovic veertien duels, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en één assist.



Er bestaat nu belangstelling vanuit Rusland, Kazachstan, Servië en Polen voor de middenvelder. "Het is jammer dat AZ geen gebruik wil maken van mijn kwaliteiten en mijn creativiteit. Zo gaat dat soms in het voetbal", aldus Vejinovic, die in de jeugdopleiding van , en AZ speelde. Via en kwam de middenvelder vervolgens bij Feyenoord terecht en met de Rotterdammers won hij de landstitel en de TOTO .



Naast Vejinovic mogen ook Björn Johnsen en Mats Seuntjens vertrekken bij AZ. Zij krijgen de tijd om in de komende periode een nieuwe club te vinden. Mocht dat niet lukken, sluiten ze alsnog aan bij de Alkmaarders. Daarnaast hoopt AZ op korte termijn Jordy Clasie te verwelkomen. Max Huiberts, directeur voetbalzaken, bevestigt dat er momenteel met onderhandeld wordt over de komst van de middenvelder.