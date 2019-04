"Het is het afscheid van Kasper Dolberg, hij is ongeschikt voor Ajax"

Klaas-Jan Huntelaar bezorgde Ajax zaterdag in en tegen Groningen een zwaarbevochten 0-1 overwinning.

Zijn inbreng in de kampioensrace is met vijftien doelpunten levensgroot evenals zijn rol als mentor in Europees verband. Huntelaar probeert Erik ten Hag ervan te overtuigen dat hij de beste spits van en voor is en dat lijkt de voormalig international van het aardig te lukken.

Valentijn Driessen merkt op dat heel Ajax garen spint bij de huidige versie van Huntelaar, iemand die geen genoegen neemt met een reserverol, op één persoon na: Kasper Dolberg. De ervaren aanvaller werd bijna twee jaar geleden immers aangetrokken als de stand-in van de Deen, die toen in de belangstelling stond van . "Maar de spits legt de lat zo hoog, dat Dolberg er al twee seizoenen lang onderdoor gaat", stelt de chef voetbal van De Telegraaf dinsdag.



"Terwijl de instelling en klasse van Huntelaar de Deen juist naar een hoger niveau moeten tillen; verlamt de concurrentie hem. Niemand bij Ajax, Huntelaar evenmin, raakt de gevoelige snaar zodat Dolberg Huntelaar overbodig maakt", merkt de journalist op. "Nu verpietert de Deen, durft Ajax Huntelaar niet af te schrijven en betekent het bijtekenen van de Nederlander indirect het afscheid van Dolberg."



"Ondanks het imago van ijskonijn blijkt hij niet bestand tegen de mentale druk en is hij ongeschikt voor Ajax", besluit Driessen, die erop wijst dat Huntelaar zich ook komend seizoen niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven voor de spitspositie. Dolberg speelde dit seizoen 1337 minuten in de , versus 1131 minuten van Huntelaar. Daarin trof de routinier viermaal meer het doel: vijftien om elf doelpunten.