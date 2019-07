"Het is heerlijk om met Frenkie de Jong naast me te spelen"

Frenkie de Jong maakt vooralsnog een zeer goede indruk bij Barcelona.

Hoewel de van overgekomen middenvelder alleen nog maar zijn kwaliteiten in trainingen en oefenwedstrijden heeft kunnen tonen, is men bij content over de Oranje-international. "Hij is goed in de opbouw en creëert kansen", aldus Ernesto Valverde, geciteerd door diverse Spaanse media.

"Hij heeft in de gespeelde duels op verschillende posities gespeeld. Ik ben ermee aan het experimenteren", vervolgt de trainer, die aangeeft dat De Jong ook in aanvallend opzicht zijn steentje bijdraagt. "Het is prettig om te zien dat hij op meerdere posities inzetbaar is. Ik weet nog niet waar hij gaat staan, maar zijn veelzijdigheid is een voordeel."

Lees beneden verder

Ook Sergi Roberto is van mening De Jong een goede indruk achterlaat op de spelers en staf van Barcelona. De Spanjaard wil graag weer op het middenveld spelen, maar weet dat de concurrentie daar groot is. "Ik ben ambitieus. Terugkeren op het middenveld zal alleen goed nieuws zijn als ik speel. Als ik niet speel, dan liever niet", wordt hij geciteerd door Marca .

"Zo'n hevige concurrentiestrijd is wel goed. De beste spelers ter wereld spelen bij Barcelona en alleen elf spelers kunnen starten", aldus de back annex middenvelder, die veel kwaliteiten ziet bij De Jong.

"Hij past zich erg goed aan. We zagen hem vorig jaar al op hoog niveau acteren met Ajax. Het is makkelijk voetballen met hem naast me. Het is genieten om naast hem en ook Carles Aleñá te spelen."