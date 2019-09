"Het is heel belangrijk dat Ajax op mijn cv staat, mijn naam was gevestigd"

Christian Eriksen is Ajax dankbaar voor de mooie jaren die de Deen in Amsterdam heeft gekend.

De middenvelder van was van 2009 tot 2013 actief bij en won met de Eredivisionist onder meer drie keer de landstitel. In gesprek met BT laat de spelmaker weten dat Ajax hem veel gegeven heeft.

"Door Ajax werd mijn naam op de mondiale voetbalkaart gezet. Het is heel belangrijk dat Ajax op mijn cv staat, dat ik van die school kom. De manier van voetballen bij Ajax is erg belangrijk voor mij geweest, ik heb het meegenomen naar Tottenham en de nationale ploeg."

"Het was ook een iets andere opleiding dan in Denemarken", aldus Eriksen, die beseft dat er sinds lange tijd geen Deen meer bij het eerste van Ajax zit.

Alleen Victor Jensen en Christian Rasmussen, die in de jeugd spelen, vertegenwoordigen Denemarken bij Ajax. "Het is bijzonder als je bedenkt dat Ajax al tien jaar lang Deens bloed heeft gehad", zegt de spelmaker, die bijval krijgt van Lasse Schöne. De routinier, die Ajax deze zomer inruilde voor Genoa, is net als Eriksen dankbaar dat hij zo lang in Amsterdam heeft mogen voetballen.

"Iedereen weet heel goed dat dit mijn club is. Er zijn altijd al Denen geweest bij het eerste elftal, de hele tijd dat ik daar speelde (van 2012 tot 2019, red.). We hebben natuurlijk ook nog Victor Jensen, die hopelijk binnenkort naar de hoofdmacht gaat. Ik houd heel veel van de club en ik zal zeker terugkomen om de mensen allemaal weer te begroeten", besluit Schöne.