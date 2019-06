"Het is goed dat er meer aandacht is, maar het is af en toe echt heel hard"

De Oranje Leeuwinnen zijn door overwinningen op Nieuw-Zeeland en Kameroen al zeker van de knock-out-fase op het WK voor vrouwen.

Helemaal hosanna is het echter niet in het kamp van de Nederlandse vrouwen, aangezien de zeges op moeizame wijze tot stand kwamen en er ook de nodige kritiek is van de buitenwacht.

"Het is goed dat er meer aandacht is en dat er kritisch naar ons wordt gekeken, maar het is af en toe wel echt heel hard. Als er wordt er gezegd dat er iemand uit moet, denk ik wel eens: hoe goed ken jij die speler eigenlijk?", merkt Daniëlle van de Donk op in gesprek met De Telegraaf . Collega-middenveldster Sherida Spitse is een van de speelsters die veel commentaar over zich heen heeft gekregen.



Bondscoach Sarina Wiegman houdt voor de laatste groepswedstrijd tegen Canada echter vertrouwen in Spitse: "Dat is fijn. Als ik heel eerlijk ben, heb ik wel een beetje schijt aan alle kritiek. Het maakt mij niet zoveel uit wat anderen vinden. Wij zijn zelf heel kritisch en natuurlijk zijn er details die beter kunnen, maar we mogen ook blij zijn. We hebben na twee duels zes punten en zijn al door", voegde zij toe tijdens een persconferentie.



Naast Spitse voelt Van de Donk echter ook de hete adem van de concurrentie in de nek. Jill Roord maakte als invalster tweemaal een goede indruk, terwijl Van de Donk zelf maar moeizaam tot haar spel kwam in de eerste twee wedstrijden: "Jill doet het fantastisch, ze verdient het eigenlijk om te spelen. Natuurlijk voel ik concurrentie." Tegen Kameroen speelde zij bovendien haar 'moeilijkste wedstrijd ooit': "Ik was aan het zoeken en daar werd ik onzeker van. Normaal denk ik niet na en zit ik een flow. Maar nu stond ik met te weinig zelfvertrouwen op het veld. Waar het vandaan kwam, was voor mij ook een raadsel."