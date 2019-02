"Het is een van de beste seizoenen die ik individueel heb gehad"

David Luiz is tevreden met zijn eigen vorm, maar hij waardeert het dat de resultaten voorrang moeten hebben op verlenging van zijn huidige contract.

De Braziliaans international is van plan om zijn contract, dat aan het einde van het seizoen afloopt, te verlengen op Stamford Bridge. Als er geen akkoord wordt bereikt over een nieuwe verbintenis, zal de 31-jarige verdediger deze zomer transfervrij zijn.

"Het is een van de beste seizoenen die ik individueel heb gehad, maar voor mij telt dit niet omdat ik wil dat mijn team wint", vertelt Luiz in gesprek met Engelse media voorafgaand aan de wedstrijd van woensdag tegen Tottenham Hotspur.

"Het is beter dat mijn team met 5-4 wint en het is beter dat iedereen slecht over me praat, maar mijn team wint, dan dat ik fantastisch werk lever en dat we nog steeds niet winnen."

Chelsea, in het eerste seizoen met Maurizio Sarri aan het roer, is de afgelopen weken een plek in de top vier van de Premier League verloren. Ze zijn nog steeds in de race voor kwalificatie voor de Champions League, maar kennen de laatste weken een slechte uitvorm.

The Blues verloren zondag de Caracao Cup-finale na strafschoppen met 4-3 van Manchester City, waar Luiz een van de degenen was die faalde vanaf de strafschopstip. De ploeg krijg woensdagavond de kans om zich te revancheren als de nummer die Tottenham op bezoek komt.

"Chelsea is een team dat moet strijden voor de Premier League en nu zie we dat het een beetje ver weg is, dus het is niet dezelfde mentaliteit. Het is aan ons om deze stap te zeggen", stelt Luiz.