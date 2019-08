"Het is een mooi compliment, maar ik ben nog niet met Oranje bezig"

Myron Boadu kijkt uit naar de eerste ontmoeting van AZ donderdagavond tegen Royal Antwerp in de play-offs van de Europa League.

De aanvaller is pas achttien jaar oud, maar heeft desondanks al twee keer een zware blessure overwonnen. Boadu geniet dan ook optimaal van de speelminuten die hij krijgt toebedeeld van trainer Arne Slot.

Boadu liep in 2017 een scheurtje in zijn meniscus op en een jaar later brak de -aanvaller zijn enkel. "Vorig jaar kwam ik terug. Dan doe je het leuk en raak je weer geblesseerd", verzucht Boadu in gesprek met de NOS.

"Mentaal ben ik zeker sterker geworden. In het begin was het moeilijk. Je moet helemaal alleen revalideren. Je ziet de groep lekker draaien en je denkt: daar had ik ook deel van uit kunnen maken. Dat is lastig, maar ik heb me er goed doorheen geworsteld."

Boadu, die samen met Oussama Idrissi en Calvin Stengs de voorhoede van AZ vormt, is behoorlijk zelfkritisch en legt de lat dan ook hoog voor hemzelf. "Ik ben nog lang niet tevreden. Ik kan nog veel beter, ze gaan nog veel meer van me zien dit seizoen."

De jonge aanvaller heeft al veel indruk gemaakt met zijn meevoetballende kwaliteiten als spits. "Op de Nederlandse velden zie je er wel een paar die dat ook kunnen. Misschien heeft Donyell Malen dezelfde speelstijl als ik, maar we zijn allebei anders. Hij lijkt niet op mij en ik lijk niet op hem."

Malen werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland. Boadu kreeg geen uitnodiging, maar is volgens velen wel degelijk een toekomstige Oranje-speler.

"Je hoort het veel grote voetballers zeggen. Het is een mooi compliment. Maar ik ben er nog niet mee bezig. Als kleine jongen wil je daar graag spelen, maar het is nog niet aan de orde.'

Boadu is overigens wél opgenomen in de voorselectie van voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus van volgende maand.