Crystal Palace verraste zaterdag vriend en vijand met een 2-3 overwinning op Manchester City.

Het onbetwiste hoogtepunt van de wedstrijd was de 1-2 van Andros Townsend: de nummer 10 van the Eagles kreeg de bal vanaf een meter of 25 voor de voeten, twijfelde geen moment en haalde verwoestend uit in de bovenhoek. "Het was een subliem doelpunt, een prachtig schot op doel", reageert zijn trainer Roy Hodgson.

"Hij heeft het goed gedaan. Het is een kanshebber voor doelpunt van de week, zo niet doelpunt van het jaar", vertelt de trotse Hodgson in de Engelse pers. Townsend zelf legt uit dat hij direct wist dat hij de bal in één keer op doel moest schieten, toen Manchester City gebrekkig uitverdedigde. "Ik wist dat Manchester City met man en macht op me zou afstormen, als ik de bal eerst zou aannemen. Ik moest de bal dus in één keer uit de lucht nemen. Op het moment dat de bal van mijn voet sprong, wist ik dat hij erin kon gaan."



"Nu ik de beelden heb gezien, vind ik het de beste treffer uit mijn carrière, zeker als je rekening houdt met de omstandigheden en de tegenstander", vervolgt de ex-speler van Tottenham Hotspur. "Het is waarschijnlijk de beste ploeg waar ik ooit tegen heb gespeeld. Ze zijn ongelooflijk goed en soms kwamen we er helemaal niet aan te pas. Het is geweldig om buitenhuis tegen zo'n ploeg te scoren."



Trainer Josep Guardiola van Manchester City spreekt van een 'fantastisch doelpunt'. De Spanjaard kreeg na de nederlaag kritiek te verduren vanwege zijn tactische keuzes: hij liet Sergio Agüero en Kevin De Bruyne op de bank beginnen en koos ervoor om John Stones opnieuw op te stellen als verdedigende middenvelder, net als in de EFL Cup-wedstrijd tegen Leicester City van dinsdagavond. Hij verving Fernandinho op die positie.



"Als ik win, ben ik een genie. Als ik verlies, kan ik er niets van", verzucht Guardiola op de persconferentie. "Ik heb geen idee wat er was gebeurd als Kevin of Sergio in de basis had gestaan. Dinho (Fernandinho, red.) is geblesseerd. John speelde zo goed in Leicester, dat ik hem opnieuw de kans wilde geven om lange ballen te verdedigen. Hij deed het over het geheel goed. Ik waardeer spelers die in staat zijn om zich aan te passen aan een nieuwe rol op het veld."