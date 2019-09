"Het is een eer dat we met Ajax tot overeenstemming zijn gekomen"

Lisandro Magallán is donderdag gepresenteerd als voetballer van Deportivo Alavés.

De Spaanse club rondde de tijdelijke komst van de verdediger in de slotfase van de zomerse transfermarkt af: een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen, inclusief een optie tot koop. Voorzitter Alfonso Fernández de Trocóniz is blij met de komst van Magallán. "Het is voor ons een eer om over een speler met de loopbaan van Lisandro te kunnen beschikken. En het is ook een eer dat we met tot overeenstemming zijn gekomen."

"Hopelijk maken wij en jij een geweldig seizoen door", vertelde Fernández de Trocóniz voorafgaand aan de presentatie. "Alavés heeft geweldige voetballers uit Argentinië gehad en we hopen dat jij in hun voetsporen kan treden."

Magallán zelf is naar eigen zeggen goed opgevangen in Baskenland. "Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen. Ik hoop dat ik aan de verwachtingen kan voldoen en dat ik een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de club en dat ik het geschonken vertrouwen kan terugbetalen."

Magallán nam contact op met landgenoot Jonathan Calleri, die vorig seizoen voor Alavés uitkwam, om informatie over de club in te winnen. "Hij was positief over de club en de afgelopen dagen heb ik zelf kunnen zien dat hij zich niet heeft vergist. Ik zie dit niet als een stap achteruit in mijn loopbaan. Ik werd verleid door de aanbieding. Ik denk dat ik kan blijven groeien als voetballer en daarom ben ik hier."

Lees beneden verder

De overstap naar Europa was groot, erkende de verdediger. "Er zijn verschillen tussen het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbal. Ik ging naar een Nederlandse club met een andere taal. Dat is een omschakeling."

"Ik heb nergens spijt van. Ik heb zes mooie maanden bij Ajax achter de rug. We hebben de landstitel gewonnen, we hebben de halve finales van de gehaald, etcetera. Het is voor mijn ontwikkeling als voetballer heel positief geweest."

Met vijf punten uit drie duels is Alavés niet onaardig aan het nieuwe seizoen begonnen. "Een goed begin voor de club en ook slechts een tegendoelpunt. Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen."