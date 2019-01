"Het is cruciaal dat hij niet dezelfde fout maakt als Gareth Bale"

Aaron Ramsey lijkt aan de slag te gaan bij Juventus.

Volgens Mediaset heeft de middenvelder een voorcontract met de club uit Turijn getekend en landgenoot John Toshack is benieuwd hoe Ramsey het ervan af gaat brengen in de Serie A. De voormalig bondscoach van Wales geeft hem ook maar meteen enkele adviezen mee.

"Het is cruciaal dat hij niet dezelfde fout maakt als Gareth Bale bij Real Madrid. Hij moet de taal namelijk meteen gaan leren. Daarom is het misschien ook beter dat hij in de zomer en niet al in januari naar Juventus gaat", aldus Toshack in een interview met La Gazzetta dello Sport .



"Hij heeft een unieke mogelijkheid om met Cristiano Ronaldo te spelen. Om te groeien, om zich te verbeteren", aldus de 69-jarige Toshack, die echter nog wel enkele twijfels heeft bij Ramsey. "Hij is altijd een talent geweest, maar ik zou hem nog geen ster willen noemen. Ik weet nog steeds niet wat zijn beste positie is. Dat is een probleem dat Juventus meteen moet zien op te lossen."



"Ik weet niet of Aaron gedisciplineerd genoeg is om voor de verdediging te spelen. Ik weet ook niet of hij voldoende scoort om tegen de spitsen aan te spelen. Hij zou het beter kunnen doen op een driemansmiddenveld. Je moet in het moderne voetbal in ieder geval veelzijdig zijn en Ramsey is zo'n moderne voetballer", besluit Toshack. Ramsey zou bij Juventus zesenhalf miljoen euro per jaar kunnen verdienen.