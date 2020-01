"Het halen van de Europa League-finale is een serieus thema in de groep"

Ajax bereikte in het seizoen 2016/17 de finale van de Europa League en vorig jaar haalde men zelfs de halve finales van de Champions League.

Door de uitschakeling in een groep met verder , en OSC moeten de manschappen van trainer Erik ten Hag het na de winterstop opnieuw in het tweede Europese bekertoernooi laten zien en Noussair Mazraoui heeft hoge verwachtingen van die campagne.

"Eigenlijk kunnen we het gewoon zeggen, we hoeven er niet moeilijk over te doen: we zitten tegen de Europese top aan. Maar kijk je naar de , dat is dan weer geen topcompetitie. Als we het laatste stapje willen zetten, moeten we steeds overwinteren in de ", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Doordat het avontuur in het miljardenbal er al op zit voor , rest nu wederom de als podium om een prijs te winnen. Het Spaanse is eind februari de eerste horde op weg naar een eventuele finale in het Poolse Gdansk.

"Die finale halen is een serieus thema in de groep", zegt Mazraoui daarover. "We willen opnieuw laten zien dat we tot grote dingen in staat zijn. Wat ik van Getafe weet? Nog niet heel veel, ze doen het goed in Spanje, dus is het een lastige tegenstander. Maar dat zijn ze vanaf nu toch allemaal."

Getafe bezet momenteel de vijfde positie in LaLiga en laat zo voorlopig onder meer , Valencia, Athletic Club en onder zich.