"Het gat met Ajax is op dit moment minder groot dan veel mensen denken"

De standaard ambitie van AZ is een plek bij de eerste vier op de eindranglijst.

Het team van Arne Slot lijkt na de eerste seizoenshelft echter een serieuze kandidaat voor de landstitel. De club uit Alkmaar is de winterstop met een achterstand van drie punten op koploper ingegaan. De concurrent uit Amsterdam werd vlak voor de winterstop verslagen, maar daarna volgde een zure nederlaag tegen .

"De zege op Ajax was de climax van een bijzondere periode. Maar we hebben nog niks. Uiteindelijk is het een wedstrijd die je wint", benadrukt algemeen directeur Robert Eenhoorn in gesprek met Voetbal International .

Eenhoorn geeft aan dat er in Nederland sprake is van een traditionele top drie. "Dan krijgen we te horen dat onze ambitie belachelijk is, dat het onmogelijk is ons in die traditionele top te mengen. We hebben de afgelopen jaren meerdere keren bewezen dat het wél kan. Wij kijken naar feiten. Het gat met Ajax is op dit moment minder groot dan veel mensen denken."

"Natuurlijk hebben zij veel meer mogelijkheden, op financieel en commercieel gebied. Maar op het veld ligt het nu niet zo ver uit elkaar. We werken dagelijks aan nieuwe stappen. Want ook dát is duidelijk: we zijn nog lang niet waar we willen zijn."

De financiële huishouding van mag er zijn. "In principe zijn uitgaande transfers incidentele inkomsten. Maar als je jaar in jaar uit spelers voor constante bedragen verkoopt, kun je daar bepaalde verwachtingen aan ophangen. De laatste jaren wisten we begin juli al dat we ons de rest van het jaar financieel geen zorgen hoefden te maken. Dat is iets heel anders dan aan het eind van het jaar een speler te moeten verkopen, om het verlies te beperken."

Het succes van AZ kan zomaar een zomerse leegloop betekenen. "Het is logisch dat de prestaties van AZ opvallen. Maar dat wil niet zeggen dat al onze topspelers op korte termijn gaan vertrekken", benadrukt Eenhoorn.

"Natuurlijk hebben ze ambities. Maar die hebben wij als club óók. We zijn allang aan het nadenken hoe de situatie in de toekomst eruit zou kunnen zien en hoe we daarmee willen omgaan. Iedereen voorspelt dat onze meest opvallende spelers snel weg zullen zijn."

"Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als-ie wordt opgediend. We gaan het zien. Wij bereiden ons voor op alle mogelijke scenario's. De spelers die nu goed presteren in het eerste elftal, hebben allemaal een pad bewandeld. Sommigen via onze jeugdopleiding, anderen hebben we aangekocht. Zo zullen we het blijven doen", besluit de algemeen directeur van AZ.