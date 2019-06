"Het gat is groot, maar toch kan Feyenoord er volgend seizoen tussen staan"

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen met een straatlengte achterstand op Ajax en PSV op de derde plek in de Eredivisie.

De Rotterdammers hopen hier in de aankomende voetbaljaargang verandering in te kunnen brengen en de inmiddels vertrokken trainer Giovanni van Bronckhorst sluit niet uit dat zijn voormalige werkgever na de zomer weer aan kan haken bij de twee concurrenten.

Van een uitzichtloze situatie in De Kuip wil hij dan ook niet spreken: "Laat ik het zo uitleggen: het verwachtingspatroon is altijd hoog bij , maakt niet uit wat de club als doelstelling uitspreekt. Zo heb ík dat al die jaren tenminste wel gevoeld, als hoofdtrainer én als assistent", vertelt hij in gesprek met Voetbal International . Van Bronckhorst wijst er verder op dat het voetbal 'zo' n veranderlijke wereld' is: "Wat nu even minder is, hoeft morgen niet zo te zijn."



"Het mooie van deze wereld is dat je uit zelfs soms uitzichtloze situaties, er toch gewoon weer kunt staan. Feyenoord zit nooit in een uitzichtloze situatie." De door Jaap Stam opgevolgde oefenmeester moet echter wel toegeven dat het gat, mede door bijvoorbeeld de -inkomsten van , 'gigantisch' is: "En toch kan het in het voetbal dat Feyenoord er komend seizoen weer tussen staat."



"Ajax wint van en , die ook met begrotingen werken die weer vele malen hoger liggen dan die van Ajax. Natuurlijk is Ajax heel sterk, maar welke spelers gaan daar weg? Welke komen ervoor terug? En hoelang duurt het voordat er weer een ingespeeld elftal staat?", vraagt Van Bronckhorst zich ten slotte af.