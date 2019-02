"Het gaat om vertrouwen, alles draait om vertrouwen"

De Colombiaanse verdediger stelt dat de selectie van Tottenham Hotspur sterk is genoeg is om te presteren zonder twee van hun sterspelers.

Davinson Sánchez heeft er alle vertrouwen in dat het team van Tottenham goed genoeg is om de titelstrijd in de Premier League voort te zetten ondanks de blessures van Harry Kane en Dele Alli.

Drie opeenvolgende zeges hebben the Spurs op vijf punten achterstand van koploper Liverpool gebracht, waardoor ze samen met Manchester City verwikkeld zijn in de titelstrijd.

Alle drie overwinningen volgden zonder Kane (enkelblessure), terwijl Alli (hamstring) geblesseerd raakte in de 2-1 zege op Fulham op 20 januari, wat in tegenspraak is met suggesties dat de selectie van Tottenham te smal is nadat er geen aankopen werden gedaan in de zomer en januari.

"Natuurlijk zijn Harry en Dele belangrijke speler, ze zijn cruciaal voor ons", vertelt Sánchez op de officiële clubwebsite. "Maar we zijn een sterke ploeg en we hebben veel spelers die kunnen aanvallen en scoren, goede spelers zoals Fernando Llorente, Heung-Min Son, Lucas Moura en Erik Lamela."

"Christian Eriksen kan ook als aanvaller spelen en doelpunten maken. Het team moet blijven vechten, dat is de sleutel voor ons. Fernando doet het ook goed. Het gaat om vertrouwen, alles draait om vertrouwen. Als Harry speelt, is het voor Llorente moeilijk om veel kansen te krijgen om te spelen, maar nu is het zijn moment om zijn kwaliteit te laten zien en zijn moment om zijn uiterste best te doen. Hij is belangrijk voor de groep, niet alleen dit seizoen, maar vorig seizoen ook."

Met name Son heeft zich de afgelopen weken onderscheiden. Door zijn deelname aan de Azië Cup met Zuid-Korea ontbrak hij in drie wedstrijden. Na zijn terugkeer uit de Verenigde Arabische Emiraten was hij in beide wedstrijden waarin hij scoorde trefzeker.

"Hij is zo belangrijk", stelt Sánchez. "Hij is zo belangrijk. We wisten dat toen hij vertrek om naar de Azië Cup te gaan, natuurlijk, maar we zijn blij dat hij terug is en dat Harry, Dele en ook Ben Davies hard werken om terug te komen."