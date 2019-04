"Het gaat hier al een paar dagen over zijn confrontatie met De Ligt"

Willem II staat zaterdag tegenover Ajax en de Tilburgers hopen dat aanvaller Alexander Isak dan weer op dreef is.

verzekerde zich in de winterstop op huurbasis van de diensten van Isak en de komst van de spits van is tot nu toe een schot in de roos gebleken. In tien wedstrijden in de was de negentienjarige Zweed al goed voor tien doelpunten en ook in de was hij trefzeker. Zaterdagavond zullen de ogen andermaal op de jonge aanvaller gericht zijn.



"Iedereen volgt Isak hier. Het gaat al een paar dagen over zijn confrontatie met 'Liecht', die hele goeie verdediger van . Hoe spreek je zijn naam ook al weer uit? Ja, De Ligt. Die bedoel ik", vertelt voormalig international en analyticus Daniel Nannskog aan de NOS . "Scoren tegen zegt niet alles, Ajax wordt een echte test voor hem." Isak wordt in zijn thuisland al regelmatig vergeleken met Zlatan Ibrahimovic en ook bij Nannskog zijn de verwachtingen hooggespannen: "Isak is onze grote hoop. Na Zlatan hebben we geen grote ster meer gehad in het nationale team. Er ligt dus wat druk op hem."



Ibrahimovic beleefde zijn grote doorbraak ook in de Eredivisie, al had de huidige spits van Los Angeles Galaxy in dienst van Ajax wel 38 wedstrijden nodig om tot 10 goals te komen: "Wow, dat wist ik niet. En hij speelde voor Ajax, hè? Isak 'slechts' voor Willem II. Van deze jongen - dat zeg ik ook steeds op televisie - kunnen we nog heel veel verwachten. Hij speelt simpel, maar effectief. Eén keer raken. Zlatan wilde op die leeftijd alleen maar dribbelen", zegt Nannskog daarover.



Isak maakte ruim twee jaar geleden voor dik 8,5 miljoen euro de overstap van AIK Solna naar Die Borussen , maar slaagde er nog niet in om een basisplaats te veroveren in Dortmund. Nannskog weet nog niet of Isak er beter aan zou doen volgend seizoen ook in de Eredivisie te spelen: "Dat hangt ervan af. Wil de coach hem kansen geven bij Dortmund? Dat gevoel heb ik niet. Het belangrijkste is dat hij een coach heeft die in hem gelooft. Hij kan ook naar een grotere club in Nederland. Of bij Willem II blijven. schijnt interesse te hebben, maar dat is echt nog te vroeg."