Het Eredivisie-programma van Ajax en PSV rond Europese speelrondes

De KNVB heeft vrijdag het conceptprogramma van de Eredivisie bekendgemaakt.

Met de competitie, Johan Cruijff Schaal, TOTO en of wordt het voor en opnieuw een seizoen met een vol programma. Wanneer de Nederlandse topclubs de groepsfase bereiken van een van de twee toernooien, staan tot aan de winterstop in ieder geval nog eens zes groepswedstrijden op het programma.

Voor Ajax en PSV gaat het seizoen 2019/20 al vroeg van start. Waar de prijzen aan het einde van het voetbaljaar verdeeld worden, staat er voor de ploegen van Erik ten Hag en Mark van Bommel al vroeg veel op het spel. Voorafgaand aan de start van de (weekend van 2, 3 en 4 augustus) komt PSV namelijk al in actie in de tweede voorronde van de Champions League (23/24 en 30/31 juli). Tussendoor staat op zaterdag 27 juli de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma.



Ajax stroomt als landskampioen in de derde voorronde van de Champions League in. Deze ronde en de play-offs worden afgewerkt in augustus, waarna halverwege september de eerste speelronde in de groepsfase op het programma staat. Wanneer Ajax en/of PSV zich niet plaatst voor de groepsfase van de Champions League is er een kans op deelname aan de Europa League. Ook dan staan er tot aan de winterstop zes groepswedstrijden op het programma die in dezelfde weken worden afgewerkt als de duels in de Champions League.



De KNVB heeft aangegeven dat afhankelijk van de loting van Ajax en PSV in de Champions League of Europa League, er geschoven kan worden met wedstrijden. De duels zullen dan een dag eerder of later, of op een ander tijdstip plaatsvinden.