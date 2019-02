"Het enige wezenlijke verschil tussen beide teams is Messi"

Lionel Messi is de man die het enige verschil in kwaliteit is tussen Barcelona en Real Madrid, zegt voormalig middenvelder Luis Milla.

De twee grootmachten staan woensdagavond tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey, waar de heenwedstrijd in 1-1 eindigde, en zaterdag wacht een confrontatie in LaLiga.

Real heeft acht van hun laatste tien wedstrijden gewonnen in alle competies, waar ze zich hersteld hebben van een slechte seizoensstart na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus en wat leidde tot het ontslag van Julen Lopegetui. En terwijl Messi een comfortabele voorsprong heeft als koploper in LaLiga, verloren ze vier wedstrijden en speelden één keer gelijk in hun laatste tien wedstrijden.

"Ik denk niet dat er een favoriet is, zelfs als de ene ploeg beter in vorm is dan de andere", vertelt Milla, die beide clubs vertegenwoordigde, in gesprek met Goal . "Het enige wezenlijke verschil dat ik tussen beide teams zie is Messi, maar het over het algemeen wedstrijden zonder favorieten."

"De thuisploegen hebben misschien een klein voordeel vanwege hun fans, maar ik zie geen duidelijke favoriet. Madrid staat onder grote druk, dus je weet niet wat er zal gebeuren."

"Madrid zag er goed uit in Camp Nou en in het Wanda Metropolitano (tegen Atlético Madrid, red), maar toen begonnen ze twijfels op te wekken. Misschien dachten ze na over de Clásico's en andere dingen die nog zouden komen. Ze hebben misschien niet genoeg aandacht besteed aan de wedstrijden tegen Girona en Levante."

"Het goede aan Barcelona is Messi, hij kan iedereen uit balans brengen, en Gerard Pique en Marc-André ter Stegen presteren op een geweldig niveau. Toch is er een gevoel dat beide teams collectief moeten verbeteren als ze de Champions League willen winnen - geen van beiden heeft een kans als ze dat niet doen."

Madrid zal naar hun eigen topscorer, Karim Benzema, kijken om het verschil te maken tegen hun rivaal. De Fransman heeft dit seizoen twintig keer gescoord in veertig wedstrijden en Milla gelooft dat hij het goed doet vanwege de afwezigheid van Ronaldo.





"Als hij niet in zijn beste doen is, dan is het een van de beste", vervolgt de Spanjaard. "Je ziet dat hij niet langer het gewicht draagt dat Cristiano Ronaldo naast hem speelt. Madrid speelde ten koste van Ronaldo's wedstrijd. Er was minder opbouw voor Benzema om deel van uit te maken."

"We zien een beetje van Benzema's beste voetbal, hij ziet er comfortabel uit. Hij lijkt het middenveld te ondersteunen en verbindingen te leggen, zoals hij liet zien voor Levante, toen hij zich dieper terug liet vallen omdat het team niet comfortabel was met de bal."

"Zijn manier van spelen is nuttig geweest sinds Ronaldo weg is. Hij wil promiment zijn en blij bloeit."