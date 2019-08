"Het enige waar hij aan moet werken, is de afwerking"

Dimitar Berbatov is een fan van Marcus Rashford, maar de spits moet in de ogen van de Bulgaar nog wel werken aan zijn afwerking.

De 21-jarige Engelsman doorliep de jeugdopleiding van t he Red Devils en heeft inmiddels 171 wedstrijden in de hoofdmacht van de club gespeeld, waarin hij 47 keer scoorde en 26 assists.

"Hij is anders. Hij rent naar tegenstanders toe, probeert tegenstanders te verslaan. Hij heeft het vertrouwen. Hij is snel, wat ik nooit was", vertelt Berbatov in gesprek met South China Morning Post .

"Hij werkt aan zijn schiettechniek, dat zie ik. Hij probeert Cristiano Ronaldo te imiteren met zijn vrije trappen. Het enige waar hij aan moet werken, is de afwerking - de kleine details met zijn afwerking. Hij is nog zo jong, maar hij heeft ervaring."

Rashford was tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen twee keer trefzeker, waar met 4-0 verslagen werd. Anthony Martial nam ook een treffer voor zijn rekening, waar hij op zijn favoriete positie als centrumspits speelde.

Berbatov werkte samen met Martial bij en hij hoopt dat de Fransman veel speeltijd krijgt om op zijn beste niveau te komen. "Wat voetbal betreft, je moet consequent regelmatig spelen. Je kunt een of twee wedstrijden fantastisch spelen, maar tegenwoordig roteren de coaches met spelers."

"Je kunt drie wedstrijden op rij hebben waarin je perfect speelt. Je zelfvertrouwen is torenhoog, je kunt vijf doelpunten maken. Je wilt spelen, maar de coach zegt dat hij je wil sparen. En je hebt het gevoel 'f****, coach, ik wil heel graag spelen."

"Mentaal krijg je een dreun, je speelt niet en het stopt je flow. En in de volgende wedstrijden ben je niet hetzelfde als in de drie wedstrijden daarvoor. Je verliest je vorm. Bij sommige spelers, waaronder ik, beïnvloedt het je en mensen vragen: 'Waarom presteert hij niet zoals hij dat eerder deed'."

Lees beneden verder

Berbatov is convinced that Martial can thrive as a striker given licence to drift wide onto the flanks, adding: “I agree with that.

“He can be the same as Thierry Henry, playing left and right on the wings. Then he moved to the central role. I see something like this with Martial.”

Rashford and Martial will be hoping to provide the attacking inspiration for United on Monday when they return to Premier League action with a trip to Wolves.