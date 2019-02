"Het doet nog steeds een beetje pijn, omdat Arsenal mijn club is"

Ashley Cole verliet Arsenal in 2006 voor Chelsea, na onenigheid over een nieuw contract. De linksback geeft toe dat hij een beetje koppig is geweest.

De transfer van Cole zorgde voor een enorme rel in Engeland, omdat José Mourinho hem zou hebben benaderd terwijl Arsenal daar niks van wist. "Ik was jong, stom en naïef, maar het voelde als iets dat ik moest doen", vertelt Cole in gesprek met Sky Sports over zijn transfer naar Chelsea.



"Misschien had ik toentertijd nog eens met een aantal mensen moeten praten, terwijl ik rustig was. Ik was een beetje een heethoofd en realiseerde me toen niet wat ik deed, maar ik heb er achteraf geen spijt van. Als ik terugkijk, was dat misschien iets dat moest gebeuren", zegt de 38-jarige verdediger. Hij besloot om Arsenal achter zich te laten nadat hij een voor hem onacceptabel contractvoorstel ontving. Het feit dat hij the Gunners verruilde voor Chelsea, viel niet bepaald in goede aarde bij de fans van Arsenal.



"Dat doet pijn, omdat het niet mijn fout is. Ik ben niet voor niets vertrokken. Het is niet zo dat ik naar Arsène Wenger ben gestapt en zei: ik wil vertrekken. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in het voetbal, dat zie je ook bij andere spelers. Ik ben verder gegaan en zij uiteindelijk ook. Het doet nog steeds een beetje pijn, omdat Arsenal mijn club is en ik er vanaf mijn negende heb gespeeld. Om dan zulke heftige gevoelens op te roepen bij de fans, blijft moeilijk", gaat Cole verder. Hij verraste onlangs enigszins door als speler terug te keren in Engeland, waar hij voor het Derby County van manager Frank Lampard speelt.



"Ik houd nog steeds van het spelletje. Bij Los Angeles Galaxy werd ik speler van het jaar, ik voel me fit. De kans kwam langs en ik dacht: ik heb nog veel te geven. Frank en ik hadden een kort gesprek en hij weet hoe ik ben. Toen een jonge linksback verhuurd wilde worden, stuurde Frank me een berichtje en ik heb besloten om de kans te grijpen om terug te keren in Engeland. De afgelopen weken heb ik voor mezelf getraind en komende week zal ik aansluiten bij de groep, om misschien volgend weekend al te kunnen spelen", stelt de 107-voudig Engels international.



"Om als jongen uit het oosten van Londen de Premier League te winnen, is een enorme eer. Dat is waarschijnlijk ook de belangrijkste prijs die ik in mijn loopbaan heb gewonnen", concludeert Cole, die verder onder meer de Champions League, de Europa League, de FA Cup en de EFL Cup op zijn palmares heeft staan. "Als je kijkt waar ik vandaan kom, is het geweldig dat ik interlands voor Engeland heb mogen spelen. Het is een droom dat ik uiteindelijk op 107 interlands geëindigd ben."