"Het boeit je niet, want je hebt vrienden die zeggen dat je een fenomeen bent"

Barcelona verraste menig voetbalvolger door afgelopen transferwindow Kevin-Prince Boateng bij Sassuolo weg te halen.

De 31-jarige aanvaller, die in eerste instantie wordt gehuurd door Barcelona, geniet van zijn aanwezigheid bij de Spaanse topclub en kijkt zijn ogen uit nu hij samenwerkt met onder anderen Lionel Messi.

"Ik vertel je eerlijk dat spelen tegen Lionel Messi extreem moeilijk is. Wat ik nu zie op het veld van hem is magisch", zegt de routinier in een uitgebreid interview met La Vanguardia . "Spelen bij deze ploeg is het meest waanzinnige dat je kunt meemaken. Met mijn leeftijd, en ik ben best oud, is het een droom om hier te zijn en te voetballen."



Woensdagavond neemt Barcelona het in de halve finale van de Copa del Rey op tegen rivaal Real Madrid. Boateng denkt dat zijn ploeg in twee wedstrijden wel zal afrekenen met de Koninklijke . "We hebben een sterkere ploeg. We hebben de juiste instelling om te winnen", aldus de aanvaller, die in het verleden niet beschikte over de ideale mentaliteit. Boateng beleefde een turbulent begin van zijn loopbaan.



"Toen ik jong was, deed ik gekke dingen. Ik was twintig toen ik in Londen was (bij Tottenham Hotspur, red.). Je gaat feesten, je eet slecht... Als je jong bent en je niet speelt, boeit het je niet, want je hebt geld en vrienden die zeggen dat je een fenomeen bent", aldus Boateng, die nog tot medio 2021 vasligt bij Sassuolo. Barcelona heeft bij de huurdeal een optie tot koop bedongen.