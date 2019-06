"Het blijft een herenakkoord, het heeft niet de kracht van een regel"

De afgelopen maanden is er de nodige commotie ontstaan doordat onder meer een aantal jonge spelers weghaalde uit de jeugdopleiding van binnenlandse concurrenten. Een zogenaamd herenakkoord moet het per 2021 moeilijker maken om talenten op te pikken in de jeugd van andere -clubs met een internationale status, doordat onder meer de vergoedingen die betaald moeten worden omhooggaan.

Als het aan de Eredivisie CV ligt, wordt het herenakkoord echter met twee jaar vervroegd naar 1 juli aanstaande: "Juridisch ga je het niet voor elkaar krijgen clubs te verbieden spelers van elkaar over te nemen. Een speler kan altijd van de ene naar de andere club gaan. Het initiatief moet wel bij de spelers liggen en de clubs moeten niet intensief bij elkaar gaan scouten. Dat ze dat niet doen en verder kijken", legt Mattijs Manders, per 1 juli de nieuwe algemeen directeur, uit aan de NOS .



Voor Manders is het zaak dat clubs worden gestimuleerd om te investeren in de eigen jeugd, zodat zij spelers kunnen opleiden die uiteindelijk het eerste elftal zullen halen: "Het onbeperkt weghalen van jeugdspelers moet worden ontmoedigd. Clubs moeten beter worden beschermd", gaat hij verder. Wat Manders betreft heeft elke Nederlandse profclub in de toekomst een goede jeugdopleiding: "De vraag is of we er sterker van worden als alle beste spelers alleen maar bij de grote clubs spelen."



De nieuwe directeur krijgt bijval van Serge Rosmeissl, directeur van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties FBO. De bestuurder verwijst terug naar een aantal jaar geleden, toen Ajax Mink Peeters en Riechedly Bazoer overnam uit de jeugd van en daar vanuit Eindhoven veel commentaar op kwam: "Het probleem toen was dat niemand iets op papier had gezet. Nu staan de grote lijnen wel op papier. Maar het blijft een herenakkoord. Het woord zegt het al. Het heeft niet de kracht van een regel."