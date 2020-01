'Hertha BSC wil stunten en klopt met 27 miljoen euro aan in het San Siro'

Hertha BSC werkt aan de komst van Krzysztof Piatek. De spits van AC Milan mag vertrekken en diverse clubs uit Europa azen op zijn handtekening.

De club uit de hoopt te stunten met het aantrekken van de Poolse aanvaller en heeft volgens Sky Italia een bod van 27 miljoen euro neergelegd in het San Siro. Dat bedrag komt in de buurt van de vraagprijs van Milan.

Piatek werd een jaar geleden door Milan voor een bedrag van 38 miljoen euro overgenomen van Genoa. In de tweede seizoenshelft van 2018/19 scoorde hij nog negen keer, terwijl hij dit seizoen moeizamer tot scoren komt. In achttien duels was de aanvaller vier keer trefzeker in de en door de komst van Zlatan Ibrahimovic is hij naar de bank verdreven.

Piatek moet genoegen nemen met een bijrol en hoopt elders op meer speelminuten. Met een contract tot medio 2023 wil Milan hem niet zonder slag of stoot laten gaan.

heeft hem ook in het vizier en ziet in hem volgens Engelse media de tijdelijke vervanger van Harry Kane, die voorlopig uitgeschakeld is met een hamstringblessure. The Spurs denken aan een huurdeal en zien het niet zitten om te voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro. Milan wil daar niet aan meewerken en wil Piatek alleen defintief van de hand doen.

komt met een bod van 27 miljoen euro in de buurt van het gewenste bedrag. De Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzia verwacht dat een deal op korte termijn gesloten kan worden.

Hertha BSC trok eerder deze tranferperiode al de portemonnee voor Lucas Tousart. De Bundesliga-club brak het eigen transferrecord door 25 miljoen euro te betalen voor de 22-jarige middenvelder van . Tousart is vooralsnog de duurste aankoop ooit in de clubgeschiedenis van Hertha, dat de komende jaren onder leiding van investeerder Lars Windhorst hoge ogen wil gaan gooien.

Het oude clubrecord stond op naam van Dodi Lukebakio, die voor vijf miljoen euro minder van werd overgenomen.