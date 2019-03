Herrera: "Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gaat gebeuren"

Manchester United's Ander Herrera weet niet hoe de toekomst er voor hem uitziet, waar de middenvelder gelinkt wordt aan Paris Saint-Germain.

Het contract van de Spanjaard loopt aan het einde van het seizoen af, wat betekent dat hij deze zomer gratis zou kunnen vertrekken. Mocht dat gebeuren, dan komt er een einde aan een periode van vijf jaar op Old Trafford.

Hoewel hij een basisspeler is in het team van Ole Gunner Solskjaer sinds de Noor in december manager werd, heeft Herrera United's drie laatste wedstrijden gemist vanwege een heupblessure en zijn vertrek zou ruimte vrij kunnen vermaken in het salarisbudget van the Red Devils .

Gevraagd naar de geruchten die hem linken aan , vertelt Herrera in gesprek met El Periodico : "Het is logisch als je nog een contract voor drie maanden hebt. Ik wist al dat er iets ging gebeuren."

"Ik accepteer het gewoon, ik concentreer me op het voetballen in de anderhalve maand die nog resteert. De rest wordt overgelaten aan mijn zaakwaarnemer, zowel de mogelijke verlenging met United als het praten met een andere club over mijn vertrek."

Herrera werd in 2014 overgenomen van Athletic Club en won sindsdien de , League Cup en , maar wist de Premier League niet te winnen. Op de vraag of zijn periode in Engeland ten einde loopt, voegt hij toe: "Ik ga niet gek doen over wat er in vier maanden zal gebeuren, ik weet niet of mijn periode voorbij is."

"Ik speel graag voor de grootste club in Engeland, de fans houden van me, ze hebben me fenomenaal behandeld en het is mijn plicht om naar hen te luisteren, hoewel ik eerlijk gezegd niet weet wat er gaat gebeuren. Wat is mezelf zie doen is volgende week proberen te winnen bij . Als je denkt dat je dingen verdient en als je een eerlijk en hardwerkend persoon bent, dan zullen ze volgen."

Herrera doorliep de jeugdafdeling van Real Zaragoza en speelde 86 wedstrijden in de hoofdmacht van de club voordat hij op 21-jarige leeftijd naar Bilbao vertrok. De tweevoudig Spaans international hoopt ooit weer voor Zaragoza te kunnen spelen.

"Ik zou heel graag op een dag onderdeel zijn van Zaragoza. Het is mijn hoop en ik hoop dat ik het als een speler kan doen. Een investering doen? De tijd zal het uitwijzen en we zullen zien wat er gebeurt, hoewel ik dit onderwerp liever niet bespreek."

"Ik kan alleen maar zeggen dat we het zullen zien. Ik kan op dit moment niets anders zeggen. Mijn hoofd is meer gericht op voetbal dan op trainen, dat is de waarheid. De tijd zal het uitwijzen."