Hernandez: "Ik speelde zes duels met een gat in mijn knie"

Lucas Hernandez deelt in gesprek met L'Equipe een paar bizarre details van de blessure die hem lang buitenspel hield.

meldde eind maart dat de 23-jarige verdediger deze zomer voor 80 miljoen euro zou worden overgenomen van . Hij is daarmee de duurste aanwinst uit de Beierse clubgeschiedenis. Hernandez was op dat moment al geopereerd aan de knieblessure die hij in februari opliep.

"Het was niet makkelijk om met die blessure om te gaan en met het feit dat ik het seizoen niet kon afmaken. Ik ben in oktober en november behoorlijk ver gegaan om goede resultaten te behalen bij Atlético", vertelt de Fransman. "Ik heb zes wedstrijden met een gaatje in mijn kniebanden gespeeld. Dat zei de chirurg toen hij me ging opereren."

Hernandez zat in de eerste speelronde van de negentig minuten op de bank, maar daarna kreeg hij een basisplek tegen en Mainz. De jonge verdediger werd vervolgens beloond met een oproep van Didier Deschamps voor de Franse nationale ploeg.

De komende weken hoopt Hernandez het vertrouwen van Bayern terug te betalen. "Ik ben me ervan bewust dat de club heel veel geld heeft betaald voor mij. Daarom heb ik keihard gewerkt en er alles aan gedaan om snel fit te worden. Ik wil de fans van Bayern niet teleurstellen. Ik loop op schema en ben bijna 100 procent fit."

Na de interlandperiode speelt Bayern München volgende week zaterdag een uitwedstrijd tegen , dat als enige ploeg negen punten uit drie duels heeft. Titelverdediger Bayern staat tweede met zeven punten.