Hernández doorstaat eerste deel medische keuring bij AC Milan

Theo Hernández rondt dinsdag waarschijnlijk zijn transfer naar AC Milan af. De Fransman is maandag aangekomen in Italië.

Hernández heeft maandagavond alvast met succes een deel van de medische keuring gedaan en dinsdag volgt deel twee, weet Goal. De 21-jarige linksback speelde de afgelopen twee seizoenen voor , maar in 2018/19 droeg hij op huurbasis het shirt van . Hernández werd ook aan en gelinkt, maar hij koos dus voor .



De Rossoneri betalen naar verluidt twintig miljoen euro aan Real Madrid. In eerste instantie leek Hernández verhuurd te worden aan Milan, maar de Italiaanse club heeft dus een permanente transfer afgedwongen. Eerder versterkten de Milanezen zich al met Franck Kessié, die voor 24 miljoen euro is overgenomen van Atalanta.



Lucas Torreira wordt ook al enige tijd aan de gevallen grootmacht gelinkt, maar de kans lijkt klein dat de Uruguayaan laat gaan. De kleine spelverdeler groeide in zijn eerste jaar in Engeland meteen uit tot een belangrijke speler voor The Gunners. De 23-jarige Torreira heeft in het Emirates Stadium een contract tot medio 2023.



Milan gaat komend jaar op zoek naar eerherstel in de . De ploeg eindigde vorig seizoen op de vijfde plek, maar vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels mag men geen Europees voetbal spelen.