Heren van Rondo zien 'verschrikkelijk' PSV en bespreken 'het geluk van Ajax'

PSV verloor zaterdagavond met 3-0 van FC Utrecht en de Eindhovenaren stelden in de Galgenwaard zwaar teleur, zo luidt de conclusie bij Rondo.

Ruud Gullit zag dat vooral wachtte wat zou klaarspelen. "Het tempo van PSV was te laag", constateert de oud-international, die meer kwaliteit bij ziet.

"PSV had moeite met de tactiek van FC Utrecht. De eerste helft was gewoon saai. Er gebeurde echt helemaal niets, het was verschrikkelijk. Hoeveel ballen op goal had PSV? Volgens mij niet één. Dat gaat ze opspelen. Ze kunnen het wel, maar er moet iets meer variatie zitten in de manier van aanvallen", zegt Gullit, die net als de anderen heren aan tafel ziet dat Ajax beter draait.

Hoewel Ajax maar nipt wist te winnen van (1-2), toonden de Amsterdammers wel veel meer kwaliteit dan de degradatiekandidaat en ook PSV. Youri Mulder plaatst echter wel een kanttekening bij 'het geluk' van Ajax. "Ze geven wel heel veel kansen weg. Die ballen gaan er nu niet in, maar er komt een tijd dat de ballen er wel ingaan. Je moet ook kijken naar wat Ajax weggeeft en dat is te veel."

Oud-verdediger Khalid Boulahrouz stipt daarentegen aan dat bij PSV de kwaliteitsverhouding niet in balans is. Mulder vult aan: "Je hebt één speler bij PSV die anderen in stelling kan brengen: Mohamed Ihattaren."

"Pablo Rosario en Jorrit Hendrix, dat is vooral verdedigen, een blok. PSV heeft heel veel moeite met, door met positiespel, mensen vrijspelen", aldus de oud-aanvaller.