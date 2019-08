Herboren Gabigol in topvorm voor Flamengo en op weg naar eindzege Copa Libertadores

De Braziliaanse club heeft de belangrijkste Zuid-Amerikaanse prijs sinds 1981 niet meer gewonnen, maar dat kan allemaal veranderen dankzij de spits.

is een van de beroemdste voetbalinstellingen van Brazilië, en van de wereld, met de grootste aanhang, en het ontbreken van continentale titels is een doorn in het oog voor de club.

De grootmacht uit Rio de Janeiro heeft slechts één Copa Libertadores-titel gewonnen, in 1981 behaald waarbij de briljante Zico de touwtjes in handen had. Dezelfde ploeg versloeg vervolgens het van Bill Paisley met 3-0 in de strijd om de Intercontinental Cup in hetzelfde jaar. Het is een van de grootste zeges die een Zuid-Amerikaanse club ooit op een Europese ploeg heeft geboekt.

Sindsdien behoort Flamengo, ondanks herhaaldelijk en langdurig succes op staats- en nationaal niveau, tot de ploeg die chronisch onderpresteert als het gaat om de Copa Libertadores. Maar er is hernieuwde hoop dat 2019 misschien hun jaar wordt. Een ploeg met sterren die geïnspireerd wordt door een niet te stoppen Gabriel Barbosa, die in de voetsporen wil treden van Zico om de grootste prijs van het continent te pakken.

Barbosa, bekender onder zijn bijnaam Gabigol , keerde in 2018 terug naar Brazilië nadat hij een moeilijke periode had gekend. Nadat hij werd bestempeld als de opvolger van Neymar toen hij verruilde voor , ontdekte de aanvaller al snel dat hij overbodig was in de . Hij kwam nauwelijks in actie voor i Nerazzurri in zijn debuutseizoen, voordat hij werd verhuurd aan . Ook in Portugal liep zijn dienstverband uit op een teleurstelling.

Minder dan twee jaar nadat hij met veel bombarie naar Italië was verhuisd, keerde de jonge aanvaller terug waar het allemaal begon. Hij was bij Santos wanhopig om zijn vorm te herontdekken en, misschien wel het belangrijkste, het vertrouwen. Hij reageerde met een sterk het seizoen van 2018. Hij scoorde 27 keer in alle competities en 18 in de Braziliaanse Série A en kroonde zich tot topscorer in de competitie.

Die cijfers hebben Internazionale misschien niet overtuigd om zijn huurspeler terug te halen naar het Giuseppe Meazza, maar het trok wel de aandacht van een van Santos' rivalen. Flamengo legde de spits op huurbasis vast. De 22-jarige aanvaller maakte deel uit van een ambitieus plan om de ploeg mee te laten doen om de prijzen in binnen- en buitenland.





Net als Gabigol legde Flamengo de winnaar van Olympisch Goud Rodrigo Caio vast, net als de Uruguyaanse spelmaker Giorgian De Arrascaeta en ex-Santos-spits Bruno Henrique.

Deze zomer is er ook de nodige activiteit geweest. Twee gevestigde Europese sterren in Filipe Luís en voormalig -verdediger Rafinha verbonden zich aan de club. Tot dusverre zijn de resultaten niet teleurstellend. Nadat de titel wonnen van de staat Rio, staat Flamengo momenteel tweede in de Série A en is het doorgedrongen dat de laatste acht van de Copa Libertadores, waar Internacional woensdag wacht.

Zonder de doelpunten van Gabigol is het echter twijfelachtig of het team dat wordt gecoacht door de oude baas van Benfica Jorge Jesus zo ver zou zijn gekomen. De spits loopt één op één in de competitie en scoorde twee keer in de returnwedstrijd tegen Emelec in de achtste finale van de Copa, die na strafschoppen gewonnen werd.

Terwijl en in de huidige transferperiode in verband werden gebracht met zijn diensten, lijkt Barbosa voor het succes in het Maracanã te willen gaan.

"Onze fans willen niet alleen de Libertadores, ze willen de hele wereld!", grapte hij deze week in een interview met Globoesporte . "Ze zijn veeleisend. Maar Flamengo heeft de afgelopen jaren voor alles gestreden en zo hoort het ook te zijn."

Het Maracanã, het beroemde oude stadion dat een levend symbool is van Carioca en het Braziliaanse voetbal, zal woensdag weer vol zitten als Flamengo de eerste wedstrijd speelt in de kwartfinale van de Copa Libertadores.

Een sterk resultaat voor hun eigen fans zal de sleutel zijn voor de lokale helden, met name tegen Internacional dat, in tegenstelling tot hun rivaal, recente successen heeft geboekt in de Copa. Ze wonnen het toernooi in 2006 en 2010.

Barbosa zal ontbreken in de wedstrijd, nadat hij het in het weekend een spierblessure heeft opgelopen in de 4-1 zege op Vasco da Gama. Zijn club zal echter het vertrouwen hebben dat ze een resultaat kunnen behalen zonder hun topspits, die hoopt op tijd volledig fit te zijn voor de beslissende tweede wedstrijd van volgende week woensdag in Porto Alegre.

Lees beneden verder

Voor de winnaar van het tweeluik wacht opnieuw een Braziliaanse tegenstander in de halve finale, Grêmio of Palmeiras. Maar Gabigol en zijn teamgenoten zullen het toernooi slechts wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Zij zullen de pijn en frustratie van 38 jaar zonder winst van de grootste prijs op clubniveau in Zuid-Amerika moeten blokkeren.

Pas als dit avontuur ten einde is, kan de aanvaller, die nog altijd onder contract staat bij Inter, zijn gedachten misschien richten op wat de volgende stap in zijn carrière zal zijn.

Hij zal zeker geen gebrek aan geïnteresseerde clubs in Europa hebben, die hem een kans willen geven om een nieuwe stap te maken in een carrière die al veel wendingen heeft opgeleverd.