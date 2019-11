Herboren Feyenoorder gooit leven drastisch om en valt veel kilo's af

Nicolai Jörgensen nadert naar eigen zeggen langzaam zijn topvorm bij Feyenoord.

De aanvaller kampte geregeld met blessureleed, maar lijkt nu weer honderd procent fit te zijn. De Deen geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat hij zijn leven drastisch heeft omgegooid en dat dit zijn vruchten afwerpt.

De 28-jarige spits geeft dat hij 'alles heeft omgegooid'. "Mijn hele leven is veranderd. Ik weeg nog 84 kilo, ik ben 5 kilo afgevallen. Mijn voeding is volledig aangepast, maar ook mijn levensritme. Zelfs het slapen monitoren we. Ik voel me er heel goed bij." Jörgensen, die ook op mentaal vlak wordt geholpen, zegt baat te hebben bij de nieuwe levensstijl.

"Ik moet de volledige focus blijven behouden. Dat gaat prima", aldus de aanvalsleider van . "Ik wil een lange periode fit zijn, dus er moest iets gebeuren. Hoe dat precies zit met mijn eten? Een dieet. Elke calorie wordt nu geteld. Nee, ik ben geen vegetariër geworden, ik ben een Deen, haha. Die kunnen dat niet. Maar ik let wel streng op wat ik eet."

Jörgensen, die onlangs tegen zowel als RKC tot scoren kwam, zegt dat hij alles geeft om tot goede prestaties met Feyenoord te komen. "De trainer (Dick Advocaat, red.) geeft mij complimenten, daar ben ik hem dankbaar voor."

"Nee, het zijn geen dialogen met hem, hahaha. De trainer praat en wij luisteren. Ik zal gewoon moeten leveren."