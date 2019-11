Heracles ziet jeugdinternational wegvallen: "Nachtmerrie voor een voetballer"

Heracles Almelo kan voorlopig geen beroep doen op Navajo Bakboord.

De Almeloërs maken woensdagochtend via de officiële kanalen bekend dat de verdediger een zware knieblessure op heeft gelopen. Het is daarom nog maar de vraag of de rechtsback dit seizoen nog in actie kan komen.

Bakboord liep de blessure op tijdens een interland van Oranje Onder-20 tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk: "De linksback van de Fransen kwam op, en ik wilde hem samen met een collega afstoppen."

"De Franse speler viel echter op de buitenkant van mijn knie zodat deze naar binnen draaide. Ik voelde een knak, het voelde meteen verkeerd", blikt Bakboord terug.

De afgelopen zomer van overgenomen vleugelverdediger had in eerste instantie niet door hoe ernstig zijn blessure was: "In de dagen die volgden leek het mee te vallen, ik kon best veel."

"De knie werd niet dik en het leek niet heel ernstig. Op de MRI die we maakten zag het er al iets erger uit. Vervolgens ben ik naar een kniespecialist geweest en daar bleek dat de voorste kruisband had afgescheurd. De knie is nu nog niet goed genoeg om meteen te opereren."

Voor Bakboord is het nu zaak om spiermassa op te bouwen, waarna hij over twee weken geopereerd zal worden. De twintigjarige back zal daarna waarschijnlijk revalideren op het KNVB Sportcentrum in Zeist.

"Dit komt hard aan, deze blessure is een nachtmerrie voor een voetballer. Het is zwaar, maar ik heb op de club en thuis de juiste mensen om me heen. Ik ga keihard aan mijn herstel werken."