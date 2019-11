Heracles wil 'kunstgras 3.0': "Op tv ziet ons veld er dramatisch uit"

Heracles Almelo is voorlopig niet van plan om af te stappen van kunstgras, maar sluit de oren niet voor de kritiek op de ondergrond in het Erve Asito.

Algemeen directeur Rob Toussaint laat maandagavond weten dat de club binnen twee jaar moet toewerken naar kunstgras 3.0. TC Tubantia schrijft dat Heracles toe is aan een nieuw innovatief kunstgrasveld. "Want ons huidige veld ziet er op tv dramatisch uit", aldus Toussaint.

Volgens het regionale dagblad is het een kwestie van tijd voordat Heracles de overstap maakt van kunstgras naar natuurgras. Bij het ondernemersplatform Zakelijk Almelo liet Toussaint blijken dat men in Almelo de kritiek op de slechte staat van het kunstgras meekrijgt.

"Er komt inderdaad wel heel veel weerstand tegen kunstgras. En wij moeten ervoor waken dat we als club niet geïsoleerd komen te staan in het voetballandschap. We moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit en willen als club altijd doorontwikkelen. Op tv ziet ons veld er dramatisch uit. Dat lijkt net plastic en dat voelt bij ons ook niet goed."

Lees beneden verder

Toch wil Toussaint niet afstappen van kunstgras, zoals bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Overstappen naar natuurgras brengt voor de club een enorme kostenpost met zich mee. Behalve een speelveld in het stadion zullen er ook twee natuurgrasvelden en een kunstgrasveld moeten komen.

"En nu hebben we maar een veld nodig waarop we spelen en trainen. Een ideale situatie", aldus Toussaint. De directeur ging ook in op de kritiek op de nieuwe naam van het stadion. De naam van hoofdsponsor Erve Asito riep veel weerstand op bij de fans.

"Achteraf hadden we dat anders moeten doen door de supporters erbij te betrekken. Alle commotie die er is ontstaan hadden wij ook niet voorzien. Dat hebben we ook niet gewild", zegt Toussaint. "Anderzijds: De club is van de supporters maar je kunt een club niet als een democratisch stelsel besturen. Dat werkt niet."