Heracles slaat slag in Italië: "Met hem krijgen we meer opties voorin"

Delano Burgzorg speelt het komende halfjaar op huurbasis voor Heracles Almelo, zo meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

De 21-jarige buitenspeler komt over van Spezia Calcio. In de overeenkomst met de club uit de Italiaanse Serie B is een optie tot koop opgenomen.

"Het is mooi om hier te zijn", vertelt Burgzorg vlak na het tekenen van zijn contract op de site van Heracles. "Ik ga er alles aan doen om belangrijk te zijn voor ."

Technisch manager Tim Gilissen is verheugd met de komst van de aanvaller. "Met Delano krijgen we meer opties voorin. Hij is op meerdere posities inzetbaar."

"In de zomer waren we al dichtbij het aantrekken van Delano. Toen maakte hij een andere keuze. Hij heeft aangegeven nu alsnog graag naar Heracles Almelo te willen. We zijn blij dat we hem kunnen huren en daarbij ook de mogelijkheid hebben hem in de zomer definitief over te nemen", aldus Gilissen.

Burgzorg speelde acht wedstrijden voor Spezia Calcio sinds zijn komst afgelopen zomer. De Italiaanse club nam de geboren Amsterdammer over van , waar hij sinds medio 2015 onder contract stond.