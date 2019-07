'Heracles praat met FC Utrecht over beoogde opvolger Adrián Dalmau'

Heracles Almelo is met FC Utrecht in onderhandeling over een transfer van Cyriel Dessers, zo schrijft De Telegraaf maandag.

De aanvaller staat bij de Almeloërs bovenaan de lijst voor de opvolging van Adrián Dalmau, de clubtopscorer van vorig seizoen. De Spanjaard kwam recent in opspraak toen hij niet op de elftalfoto ging. Hij gaf aan hartproblemen te hebben en naar het ziekenhuis te moeten, terwijl de club beweerde dat hij zich alleen zo gedroeg omdat de club een bod van Maccabi Tel Aviv had afgewezen. Ofschoon de Spanjaard in Israël veel geld kan verdienen, voldeed het bod niet aan de eisen van Heracles.



Dalmau zal naar verwachting alsnog snel uit Almelo vertrekken, ook al laat Heracles zich niet onder druk zetten door de spits en zijn zaakwaarnemers. De 24-jarige Dessers heeft nog een contract voor een jaar met , de club waar hij zijn goede prestaties in het tenue van NAC niet kon doortrekken.



Na 22 doelpunten in de Eerste Divisie maakte Dessers medio 2017 de overstap naar FC Utrecht, waar de teller op 12 treffers in 40 duels staat. Blessureleed zorgde ervoor dat hij in januari niet verhuurd kon worden en maandenlang aan de kant stond.