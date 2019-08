Heracles neemt afscheid van Kristoffer Peterson: "Het was een mooi avontuur"

Kristoffer Peterson laat Heracles Almelo na tweeënhalf jaar achter zich.

De Twentenaren maken vrijdagochtend via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige aanvaller de overstap maakt naar Swansea City.

Welk bedrag er gemoeid is met de overgang van Peterson, die nog een jaar vastlag bij Heracles en nu voor drie jaar heeft getekend bij Swansea, wordt niet uit de doeken gedaan.

"Het is een avontuur geweest, een mooi avontuur naar mijn idee. Ik wil alle supporters van bedanken voor de steun en ik gun de club oprecht het beste voor de toekomst", reageert Peterson op zijn vertrek.

Technisch manager Tim Gilissen geeft aan dat de aanvaller sinds zijn komst in januari 2017 een 'behoorlijke groei' heeft doorgemaakt. "Met zijn inzet, doelpunten en assists is hij van grote waarde geweest voor onze club", stelt de beleidsbepaler.

Lees beneden verder

"Zijn persoonlijke hoogtepunt was de bliksemstart van het afgelopen seizoen. Het is mooi voor Kristoffer dat hij nu de stap maakt naar een club als Swansea City. En hoewel wij het jammer vinden dat hij vertrekt, is dat ook voor ons als club een bewijs dat wij spelers helpen in hun ontwikkeling."



Peterson kwam uiteindelijk tot 85 officiële wedstrijden in dienst van Heracles, waar hij goed was voor 25 doelpunten en 13 assists.

De enkelvoudig international van Zweden speelde in Nederland eerder voor en Kerkrade, dat hem een halfjaar huurde van de Domstedelingen.

Peterson genoot zijn opleiding bij en gaat nu proberen met Swansea promotie naar de Premier League af te dwingen. Hij is na Brandley Kuwas en Adrián Dalmau al de derde belangrijke aanvaller die Heracles deze zomer verlaat.