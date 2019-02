Heracles klopt na vertrek Fledderus aan bij NAC: "Trots dat ik terugkeer"

Tim Gilissen volgt de naar FC Groningen vertrokken Mark-Jan Fledderus op als technisch manager van Heracles Almelo.

De 36-jarige voormalige middenvelder komt over van NAC Breda, waar hij sinds 2015 de rol van manager jeugdopleiding bekleedde, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Gilissen begon zijn loopbaan als voetballer in Almelo en maakte in 2003 na twee jaar deel uit te hebben gemaakt van de jeugdopleiding zijn debuut. In 2005 volgde een vertrek naar Go Ahead Eagles en Gilissen stapte twee jaar later over naar NAC, waar hij tot het einde van zijn carrière in 2014 actief bleef. Hij spreekt nu van een mooie uitdaging: "Ik ben onder de indruk van de gekozen aanpak van de club."



"Vanuit het bestuur en de directie voel ik het vertrouwen om deze uitdaging aan te gaan. Bovendien is Heracles een stabiele club waar ik mijzelf goed denk te kunnen ontwikkelen. Ik ben trots dat ik in deze mooie rol als technisch manager mag terugkeren", vertelt hij over zijn nieuwe functie. Algemeen directeur Rob Toussaint vindt dat de aanstelling van Gilissen goed binnen de visie van de club past.



"Tim is een bevlogen en hardwerkende vakman die Heracles goed kent. Hij heeft ervaring als manager jeugdopleiding en heeft in die hoedanigheid oog voor talent en ontwikkeling. Het gevoel dat hij past binnen het geschetste profiel is tijdens de gevoerde gesprekken bevestigd. Met Tim als technisch manager gaan wij door met de ingezette koers", legt hij uit.