Henry: "Hij heeft zelf niet gevraagd om voor dat bedrag gekocht te worden"

Thierry Henry heeft de fans van Arsenal opgeroepen om het bedrag te "vergeten" waarvoor Nicolas Pépé afgelopen zomer overgenomen werd van Lille OSC.

De 24-jarige aanvaller werd voor tachtig miljoen euro vastgelegd nadat hij afgelopen seizoen 22 keer scoorde voor , maar hij kent een moeizame start bij . In vijftien wedstrijden scoorde de Ivoriaan drie keer en gaf hij vier assists.

"Mensen moeten het prijskaartje vergeten", vertelt Henry in gesprek met Yahoo Sports . "Hij heeft zelf niet gevraagd om voor dat bedrag gekocht te worden."

"Het is niet altijd gemakkelijk om in een team te komen, je aan te passen aan een nieuwe speelstijl. De Premier League is, zoals we weten, niet hetzelfde als de Franse competitie - of een andere competitie trouwens - dus hij moet zich daaraan aanpassen. We moeten hem de tijd geven."

"Als je je op een dergelijke manier meldt, zal er altijd over je gepraat worden en mensen zullen je altijd aanvallen. Hij moet ervoor zorgen dat hij daar niet naar luistert en het veld opstappen en presteren."

De topscorer aller tijden van Arsenal is zich er goed bewust van hoe wispelturig het leven voor een voetballer kan zijn. "Het is een beetje grappig, want toen we verloren tegen , ontplofte iedereen hoe goed hij speelde, ook al verloren we de wedstrijd."

"Ik weet dat mensen me zullen vertellen dat hij nog steeds niet gescoord heeft uit open spel, maar een andere dag redde hij het team na zijn invalbeurt in de en hij benutte een strafschop tegen Aston Villa. Dus hopelijk kan hij een ritme vinden om te presteren voor het team."

"Mensen willen graag de speler eruit pikken, maar als het team een beetje beter speelde, zou hij misschien een beetje beter spelen", stelt de Fransman. "Hopelijk kunnen hij en het team team beter worden, zodat we weer in de top vier kunnen komen."